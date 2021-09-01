البابا فرنسيس ينفي اعتزامه الاستقالة: «أعيش حياة طبيعية تماما»

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قال البابا فرنسيس في مقابلة إذاعية بثت اليوم الأربعاء إنه لا يفكر في الاستقالة ويعيش حياته «بشكل طبيعي تماما» بعد جراحة في الأمعاء أجريت له في يوليو .

ونفى البابا فرنسيس، في مقابلته مع شبكة إذاعة كوب الإسبانية تقريرا أوردته صحيفة إيطالية عن احتمال تنحيه قائلاً: «لا أعرف من أين جاءوا في الأسبوع الماضي بأنني أعتزم الاستقالة... الأمر لم يخطر ببالي».

وتابع أن من شبه المؤكد أنه سيحضر مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة والمقرر عقده في جلاسجو في نوفمبر، وتوجه البابا بالشكر في المقابلة لممرض بالفاتيكان أقنعه بإجراء الجراحة لاستئصال جزء من القولون بدلا من الاستمرار في العلاج بالمضادات الحيوية وأدوية أخرى كما كان يفضل بعض الأطباء.

وقال «لقد أنقذ حياتي»، وأُجريت الجراحة للبابا في الرابع من يوليو تموز وأمضى 11 يوما بالمستشفى وكان يعاني من حالة شديدة من ضيق القولون.