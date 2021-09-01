طالبان تستولى على الطائرات الحربية.. وتتعقب الطياريين السابقين لتشغيلها

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يمتلك الإسلاميون بحركة طالبان اليوم 48 طائرة تشمل طائرات من طراز «بلاك هوكز» وطائرات هجومية قتالية من طراز A-29، وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة .

وسيطرت عناصر طالبان على عدة قواعد جوية كبرى في هيرات وخوست وكوندوس ومزار الشريف وكابول، حيث نشروا بفخر عدة صور لاستيلائهم على طائرات بلاك هوكز والتي تبلغ قيمة الواحدة منها ستة ملايين دولار وطائرة نقل «هيركيوليس» والتي يبلغ ثمنها 14 مليون دولار .

وأخذت حركة طالبان تبحث عن طيارين من بين القوات الجوية الأفغانية التي تم تفكيكها، وذلك لقيادة الطائرات، حسب تقرير لصحيفة دايلي ميل البريطانية نشرته اليوم، والذي أشار إلى أن الطائرات العادية والمروحيات جرى تعطيلها من جانب القوات الأمريكية، بينما تم نقل طائرات أخرى للخارج، وذلك قبل سقوط العاصمة الأفغانية كابول .

وأشار التقرير إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت قيام الجهاديين بالاستيلاء على 10 مجالات جوية كبرى من بارجرام وحتى مزار الشريف .

وأصدر قادة طالبان الأوامر لجنودهم بتعقب الطياريين من القوات الجوية الأفغانية السابقة، والذين تلقوى تدريبات موسعة من الولايات المتحدة وحلقائها على كيفية قيادة الطائرا الحربية المتطورة.

وذكر التقرير أن مطار حامد قرضاي الدولي، وهو درة التاج، سقط في أيدي طالبان أمس الثلاثاء، والذين شوهدوا في حالة من الصخب داخل كابينة القيادة بطائرة النقل «هيركيوليس»

يذكر أن القوات الجوية الأفغانية السابقة كانت تقوم بتشغيل 167 طاشرة تشمل 108 طائرات مروحية و59 طائرة، وفقا لتقرير رسمي صادر من الحكومة الأمريكية .

وأكدت أوزبكستان، قبل سقوط كابول، أن 46 طاشرة أفغانية، تضم 24 مروحية، وصلت البلاد للحيولة دون سقوطها في أيدي طالبان .

في حين أكد قائد بعثة الإجلاء الأمريكية الجنرال فرانك مكينزي، أن القوات الأمريكية قامت بتعطيل 73 طائرة، قبل أن تغادر وبشكل نهائي البلاد في ليل الاثنين الماضي .

ومن ثم استولت طالبان على 48 طائرة تعمل، ولكن ليس من الواضح بعد مدى العطل في الطائرات .

ولكن على الرغم من ذلك، فإن الإسلاميين لديهم قوة جوية تفوق أكثر من عشرة أعضاء من بين الثلاثين دولة التي تنتمي لحلف شمال الأطلنطي، حيث تتفوق على ألبانيا والبوسنة وإستونيا وأيسلاند ولاتفيا وليتوانيا ولكسمبورج، والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينا .