أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

حذرت من فجوات خطيرة في مراقبة الطقس .. «الأرصاد العالمية» تعلن زيادة الكوارث الطبيعية 5 أضعاف

Print
حذرت من فجوات خطيرة في مراقبة الطقس .. «الأرصاد العالمية» تعلن زيادة الكوارث الطبيعية 5 أضعاف حذرت من فجوات خطيرة في مراقبة الطقس .. «الأرصاد العالمية» تعلن زيادة الكوارث الطبيعية 5 أضعاف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن عدد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وموجات الحر، الناتجة عن تغير المناخ زادت خمسة أمثالها على مدى الخمسين عاما الماضية وأودت بحياة أكثر من مليوني شخص وتسببت في خسائر بلغت 3.64 تريليون دولار.

قالت المنظمة في تقرير لها نشرته اليوم إن الأطلس الخاص بها هو أكثر مراجعة شاملة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء.

ولفت التقرير إلى أنه جرى فحص نحو 11 ألف كارثة وقعت بين 1979 و2019 لعل أبرزها الإعصار كاترينا في 2005 الذي سجل أعلى خسائر اقتصادية بلغت 163.61 مليار دولار.

وتبه التقرير إلى أن هناك اتجاه متسارع، في زيادة حجم الكوارث، موضحا أن عدد الكوارث يزيد بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه في السبعينيات من القرن الماضي، مما يزيد المؤشرات على أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثا بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

واستدرك بأنه على الرغم من أن المخاطر أصبحت«أكثر تكلفة وحدوثا»، فإن حصيلة الوفيات السنوية انخفضت من أكثر من 50 ألفا في السبعينيات إلى نحو 18 ألفا في الأعوام العشرة الأولى من الألفية الحالية، الأمر الذي يشير إلى أن تحسين التخطيط أتى بثماره.

وقال التقرير إن أكثر من 91 بالمئة من الوفيات البالغة مليونين كانت في بلدان نامية، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول الأعضاء في المنظمة فقط لديها نظم إنذار مبكر لمواجهة الأخطار المتنوعة، مشيرا إلى أن هناك «فجوات خطيرة» في مراقبة الطقس، لا سيما في أفريقيا وهو ما يقوض دقة نظم الإنذار المبكر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تستخدم الحكومات التقرير في تطوير السياسات لتحسين سبل حماية الناس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)