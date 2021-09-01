حذرت من فجوات خطيرة في مراقبة الطقس .. «الأرصاد العالمية» تعلن زيادة الكوارث الطبيعية 5 أضعاف

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أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن عدد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وموجات الحر، الناتجة عن تغير المناخ زادت خمسة أمثالها على مدى الخمسين عاما الماضية وأودت بحياة أكثر من مليوني شخص وتسببت في خسائر بلغت 3.64 تريليون دولار.

قالت المنظمة في تقرير لها نشرته اليوم إن الأطلس الخاص بها هو أكثر مراجعة شاملة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء.

ولفت التقرير إلى أنه جرى فحص نحو 11 ألف كارثة وقعت بين 1979 و2019 لعل أبرزها الإعصار كاترينا في 2005 الذي سجل أعلى خسائر اقتصادية بلغت 163.61 مليار دولار.

وتبه التقرير إلى أن هناك اتجاه متسارع، في زيادة حجم الكوارث، موضحا أن عدد الكوارث يزيد بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه في السبعينيات من القرن الماضي، مما يزيد المؤشرات على أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثا بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

واستدرك بأنه على الرغم من أن المخاطر أصبحت«أكثر تكلفة وحدوثا»، فإن حصيلة الوفيات السنوية انخفضت من أكثر من 50 ألفا في السبعينيات إلى نحو 18 ألفا في الأعوام العشرة الأولى من الألفية الحالية، الأمر الذي يشير إلى أن تحسين التخطيط أتى بثماره.

وقال التقرير إن أكثر من 91 بالمئة من الوفيات البالغة مليونين كانت في بلدان نامية، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول الأعضاء في المنظمة فقط لديها نظم إنذار مبكر لمواجهة الأخطار المتنوعة، مشيرا إلى أن هناك «فجوات خطيرة» في مراقبة الطقس، لا سيما في أفريقيا وهو ما يقوض دقة نظم الإنذار المبكر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تستخدم الحكومات التقرير في تطوير السياسات لتحسين سبل حماية الناس.