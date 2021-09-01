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مصرع مدير مكتب العمل بفاقوس إثر تعرضه لحادث قطار بالشرقية

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مصرع مدير مكتب العمل بفاقوس إثر تعرضه لحادث قطار بالشرقية مصرع مدير مكتب العمل بفاقوس إثر تعرضه لحادث قطار بالشرقية

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لقي مدير مكتب العمل بفاقوس، مصرعه، متأثرا بالاصابات التي لحقت بها جراء اصطدام قطار به، صباح اليوم الأربعاء؛ حال عبوره مزلقان السكة الحديد أمام قرية كفر البلاسي، التابعة لدائرة قسم فاقوس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بالعثور على جثة لشخص دهسه قطار حال عبوره مزلقان السكة الحديدية أمام قرية كفر بلاسي، التابعة لدائرة قسم شرطة فاقوس.

بالفحص، تبين أن الجثة لـ«إسماعيل. م. ع»مدير مكتب العمل بفاقوس؛ بعدما صدمه القطار حال عبوره المزلقان، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

المصرى اليوم

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