ربة منزل في دعوى «خلع»: «نايم في السرير وعايزني أجيبله ياكل»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت ربة منزل أمام محكمة الأسرة، دعوى ضد زوجها تطلب فيها الخلع، لاستحاله العشرة معه بسبب فشله في عمله وكل ما يلتحق بوظيفة يتم الاستغناء عنه.

وتابعت المدعية في دعواها أنها تزوجت منذ 12 سنة من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وكل فترة يترك عملة بدعوة الاستغناء عنه وأن مديرينه متعسفين في قرارتهم ولا يحبونه، على حد قوله.

وقالت: «كل 6 أشهر منذ زواجنا نمر بأزمة مالية بسبب زوجى الذي يعتمد عليه في اقتراض مبالغ مالية من أشقائى، إضافة إلى أنه ليس لدية أي مسؤولية فالحياة معه إهانة».

وأضافت: «أنجبت منه طفلين (10 سنوات) و8 سنوات اللذان يشعران بالإهانة بسبب والدهما فكل ما نحتاج للأكل أتوجه إلى أشقائي لتناول الطعام وزوجي نايم في السرير منتظرنى أجيبله معايا فشعرت بعد هذه السنوات الطويلة بان وجوده زى عدمه».

واستكملت حديثها: «كنت بنت مدللة في بيت أهلي، ونادمة على الزواج منه لأن تحديت الجميع من أجل الزواج منه واكتشفت إن حديثهم عنه حقيقة».

أنهت ربة المنزل تفاصيل مشكلتها أمام المحكمة «خلانى أحتاج لكل الناس ومن كثرة الحوجة ومبالته كرته .ده فاشل في شغله من عايزة»