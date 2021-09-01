ضبط عاطل وبحوزته كمية من الشابو المخدر بقنا

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تمكنت وحدة مباحث قسم قنا الأربعاء من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الشابو المخدر بمنطقة الحصوايه شرق مدينة قنا

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا بضبط كمية من الشابو بقنا.

اللواء مسعد ابوسكين مدير أمن قنا - صورة أرشيفية

كشفت تحريات المقدم محمد فراج رئيس مباحث قسم قنا أنه أثناء قيام الرائد زياد مدنى معاون مباحث القسم بإشراف الرائد بسام حمزة معاون المباحث بتأمين منطقة الحصوايه تمكن من ضبط المدعو «احمد .م» ٣١ سنة عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على ١٠ جرامات من الشابو المخدر قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة فتم التحفظ على المضبوطات والمتهم فتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق