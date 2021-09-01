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التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى أمام أنجولا فى التصفيات المؤهلة للمونديال

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التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى أمام أنجولا فى التصفيات المؤهلة للمونديال التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى أمام أنجولا فى التصفيات المؤهلة للمونديال

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يستهل الوطنى الاول لكرة القدم، مشواره في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بمواجهة انجولا في التاسعة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوى وسط امال في تحقيق الفوز لرفع معنويات اللاعبين لاستكمال المشوار بقوة.

ويعاني منتخب بعض الغيابات المؤثرة على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي لعدم سماح البريطانية لهما بالسفر إلى مصر التي تقع ضمن دول المنطقة الحمراء في وباء كورونا بالنسبة للمملكة المتحدة.

ويغيب أيضاً مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي لتأخر انضمامه للمعسكر بجانب إصابة أكرم توفيق في الوجه وعمر جابر بوعكة صحية ما جعل البدري يستدعي أحمد توفيق ظهير أيمن بيراميدز.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري اللقاء بالتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامة أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وباهر المحمدي ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد سيد زيزوف ورمضان صبحي ومحمد شريف .

المصرى اليوم

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