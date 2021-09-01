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حسين لبيب يكشف كواليس أزمة مصطفى محمد

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حسين لبيب يكشف كواليس أزمة مصطفى محمد حسين لبيب يكشف كواليس أزمة مصطفى محمد

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كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي حقيقة ما تردد عن أحقية جالاتا سراي التركي في حسم مستقبل اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لصفوف الفريق التركي.

وقال لبيب، "مصطفى محمد تواصل معي ليخبرني بأنه في فرنسا وستتم إعارته لبوردو، أخطرت مصطفى محمد بأن العقد الذي يربط بين الزمالك وجالاتا سراي على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية شرائه، والعقد به شرط بحصول الزمالك على 4 مليون دولار قيمة شرائه"

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن النادي انتظر موقف مسئولي النادي التركي، مشيرا إلى أنه على النادي التركي أن يعود للزمالك أولا لتفعيل العقد وتسديد الاتفاقات المالية، خاصة وأن إدارة النادي تتمسك بكافة حقوق الزمالك في جميع تحركاتها.

المصرى اليوم

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