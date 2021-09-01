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ميدو جابر فى طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة

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ميدو جابر فى طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة ميدو جابر فى طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة

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انهى مسئولى طلائع الجيش، مفاوضات ضم ميدو جابر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا كليوباترا على سبيل الاعارة لمدة موسم كأول صفقات الطلائع استعدادا للموسم الجديد.

ونجحت مفاوضات الطلائع وسيراميكا في ضم اللاعب، خصوصا وانه كان من المفترض ان يكون اللاعب في صفوف طلائع الجيش من بداية الموسم نظرا لانه مطلوب للتجنيد، لكن ادارة سيراميكا تفاوضت مع ادارة طلائع الجيش للسماح للاعب بالمشاركة مع الوافد الجديد للدورى الممتاز خلال الموسم الماضي، وهو ما تم في ظل العلاقة الطيبة بين ادارة الناديين.

وسيتوجه ميدو جابر لمقر طلائع الجيش لانهاء كل اجراءات انتقاله للفريق بعد موافقة ناديه.

المصرى اليوم

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