أمين التحالف الإسلامي العسكري يلتقي وكيل وزارة الإعلام الكويتي

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"المغيدي" يؤكد أهمية صناعة خطاب وسطي مضاد للتطرف والعنف

‬التقى الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالكويت اليوم وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الخارجي فيصل المتلقم، بحضور مسؤولي الوزارة.

وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء "المغيدي" الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام بشقيّه الجديد والتقليدي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى أن المجال الإعلامي يُعدّ المجال الثاني من مجالات عمل التحالف الإسلامي "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري" والمعنية بمحاربة الإرهاب.

ونوّه بمدى أهمية الإعلام في صناعة خطاب وسطي مضاد للخطاب المتطرف العنيف، وفاضح للتوجهات الإجرامية للجماعات الإرهابيّة.