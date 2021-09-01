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الرياض – مباشر: زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، مشروع منجم "منصورة ومسرة" للذهب في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يتبع للشركة العربية السعودية للتعدين "معادن"، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لمعادن، عبدالعزيز الحربي، وعدد من المسؤولين.

واستمع نائب الوزير، وفقا لبيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، إلى خطط ومراحل بدء عمل المنجم، والتقنيات التي سيتم استخدامها في عمليات الاستكشاف والمبادرات للمشاركة المجتمعية وتطوير المجمعات السكنية المجاورة للمنجم.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن مشروع منصورة ومسرة الذي من المتوقع أن يتم تشغيله بالكامل منتصف عام 2022، يعد من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة؛ إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، في حين تبلغ التكلفة الإنتاجية للمشروع 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال)، ويتجاوز عدد العاملين في المنجم في مرحلة الإنشاء 4500 موظفا بنسبة توطين تصل إلى 20%.

وأضافت الوزارة، أن مرحلة التشغيل سيصل إجمالي الموظفين إلى 900 موظفا بنسبة توطين تصل إلى 49%، مبينة أنه يتميز بمعالجة الخام باستخدام تقنية "الأوتوكليف"، وهي تقنية فريدة لاستخراج الذهب وتستخدم في 5 مواقع حول العالم.

وأكد المديفر، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعطي أهمية كبيرة للمجمعات السكنية المجاروة للمواقع التعدينية، والاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، لتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.

ونوه المديفر، بأن النظام يحقق منافع كثيرة تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط لتتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع.

وأشار نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، إلى أن الوزارة تسعي لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني، وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي والاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والتي تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030.

ولفت المديفر، إلى أن مناطق المملكة تزخر بالثروات المعدنية على اختلاف أنواعها والتي قدرت الدراسات قيمتها بـ 5 تريليونات ريال، مبينا أن قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030 ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويصبح هذا القطاع الممكن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل.

وأوضح نائب الوزير، أنه تم بدء العمل على مسارات عدة لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول 3 مرتكزات رئيسية؛ هي توفير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمول القطاع وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية جذب الاستثمارات.

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