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إدراج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العريش إلى رغبات مكتب التنسيق

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إدراج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العريش إلى رغبات مكتب التنسيق إدراج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة العريش إلى رغبات مكتب التنسيق

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تم إدراج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة العريش ضمن رغبات التنسيق الإلكترونى، حيث تقبل طلاب الثانوية العامة خريجى هذا العام بها.

وهنأ الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، في بيان، أبناء سيناء على زيادة عدد الكليات بالجامعة لخدمة أبناء سيناء، حيث توجد بالجامعة 12 كلية، وهى كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطرى.. إلى جانب معهد الدراسات البيئة.

وأشار إلى أن هناك موافقة على انشاء كلية الطب البشرى، حيث تم التجهيز لها، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها، علاوة على موافقة مبدئية على بدء برنامج التجارة إنجليزى بالجامعة وفى انتظار موافقة القطاع على ذلك.

المصرى اليوم

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