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إقبال علي مراكز تطعيم لقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة بالشرقية

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إقبال علي مراكز تطعيم لقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة بالشرقية إقبال علي مراكز تطعيم لقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة بالشرقية

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك بمركز التطعيم الجديد بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، والذي تم بدء العمل به منذ ٢١ يوم، نظراً للإقبال الشديد من المواطنين على المركز.

وقام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من تطعيم المسافرين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار في الأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ١٦ مركز طبي، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، ومركز التطعيم بديوان المديرية، ومستشفي السعديين المركزي، والمركز الطبي بأبوكبير، والمركز الطبي بأبوحماد، والمركز الطبي بكفر صقر، ومركز طبي ١ بالصالحية الجديدة، ومركز طبي ٥٤ بالعاشر، ودوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان».

المصرى اليوم

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