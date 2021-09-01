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شهد محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين «وزارة الإنتاج الحربي» وشركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

قام بتوقيع العقد محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين كسابقة أولى في مصر، مضيفاً أن المساهمين في هذه الشركة هم «الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مصنع 999 الحربى، شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات»، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات EM لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات.

وتابع أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم EM والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة من بينها كابينة مزدوجة 2X4 وكابينة مزدوجة 4X4، كابينة مفردة 2X4 مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا التعاون يأتى في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ خطة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيراً إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعى عربى نطمح لتسويقه عالميًا.

من جانبها، أوضحت ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة في إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك خبرة كبيرة في تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنويًا وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والأفريقى، على أن يبدأ الإنتاج الكمى في النصف الأول من 2022.

وأشارت إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوى ووسائل أمان عالية وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب الكابينة المزدوجة لمسافة 25000 كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

الإنتاج الحربي تصنع أول سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعي

الإنتاج الحربي تصنع أول سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعي

الإنتاج الحربي تصنع أول سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعي

الإنتاج الحربي تصنع أول سيارة بيك أب تعمل بالغاز الطبيعي