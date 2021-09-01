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جولة تفقدية لوزير البترول والثروة المعدنية بمحطات تشيل أوت بالقاهرة الجديدة

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جولة تفقدية لوزير البترول والثروة المعدنية بمحطات تشيل أوت بالقاهرة الجديدة جولة تفقدية لوزير البترول والثروة المعدنية بمحطات تشيل أوت بالقاهرة الجديدة

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قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق بتفقد عدد من محطات الوقود وأعمال الإنشاءات الجارية في محطات تموين السيارات بالغاز التابعة لتشيل أوت شملت محطات ماكسيم ومدينتى ومحور سعد الشاذلى وكايرو فستيفال بالقاهرة الجديدة.
وأكد الملا خلال الجولة أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز كوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس أحمد محمود نائب رئيس إيجاس للتخطيط والمشروعات والمهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس إيجاس لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

المصرى اليوم

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