ندوة إرشادية حول التلوث الغذائي وأثره على الصحة العامة بـ«زراعة الشرقية»

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نفذت مديرية الزراعة بالشرقية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، ندوة إرشادية للعاملين بإدارة فاقوس الزراعية ،عن التلوث الغذائي وأثره على الصحة العامة للإنسان، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة، لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين بالزراعة، حاضر فيها الدكتورة أميرة السيد ،ويحيي الواوي، وأية جودة، بحضور المهندس السيد عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية، وعدد من العاملين وذلك بقاعة الإجتماعات بالإدارة الزراعية، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

أوضح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن التلوث الغذائي وكيف أصبح يحاصرنا من جميع الإتجاهات داخل المنزل وخارجه، وتوضيح طرق اكتشاف الغذاء الملوث والتعامل معه، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة الوقائية التي قد تجنبنا الإصابة بأمراض كثيرة، كما تم التوعية بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحاضرين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية، لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين، وتعظيم الإستفادة منها في تحسين بيئة العمل ،والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.