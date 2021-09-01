الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 1720 مواطنًا بـ «بني خالد» في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني خالد، بمركز ملوي، خلال يومي 30 و31 من أغسطس الماضي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1720 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 323 حالة جراحة، و401 حالة أطفال، و254 باطنة، و129 قلب و142 نساء و101 اسنان و203 جلدية و167 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 93 تحاليل مختلفة، وعمل 29 حالة موجات صوتية، وعمل 17 حالة رسم قلب، وعمل 4 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 129 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 58 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 96 متردد.