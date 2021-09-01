أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 1720 مواطنًا بـ «بني خالد» في المنيا

Print
الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 1720 مواطنًا بـ «بني خالد» في المنيا الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ 1720 مواطنًا بـ «بني خالد» في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني خالد، بمركز ملوي، خلال يومي 30 و31 من أغسطس الماضي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1720 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 323 حالة جراحة، و401 حالة أطفال، و254 باطنة، و129 قلب و142 نساء و101 اسنان و203 جلدية و167 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 93 تحاليل مختلفة، وعمل 29 حالة موجات صوتية، وعمل 17 حالة رسم قلب، وعمل 4 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 129 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 58 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 96 متردد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات السيسي

البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات السيسي

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية