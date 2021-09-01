بيان عاجل من وزارة الرياضة حول انتخابات الاندية والاتحادات الرياضية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية ي حالة انعقاد دائم على مدار اليوم طوال ايام الاسبوع للانتهاء من الاعمال الموكلة اليها في اقرب مدة زمنية ممكنة وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الاشراف على اعمال واجراءات الجمعيات العموميه بالهيئات الرياضية واضعة نصب اعينها دقة وسلامة الاجراءات وتذليل وتسهيل كافه العقبات وفي سبيل ذلك فإن وإذ تهيب اللجنة بمجالس ادارات الهيئات الرياضية الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الادارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 حرصا على صحة وسلامة اجراءات انعقاد الجمعيات العمومية.

وعلى الجهة الادارية المختصة سرعه اعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما و اللجنة تتابع عن قرب كافة الاجراءات وتؤكد انها على مسافة واحدة من الجميع وحريصة كل الحرص على تطبيق احكام القانون على الكافة اعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقا للصالح العام.