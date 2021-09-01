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بسبب الميراث..إصابة «ميكانيكي» في مشاجرة بين طرفين في شبين القناطر

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بسبب الميراث..إصابة «ميكانيكي» في مشاجرة بين طرفين في شبين القناطر بسبب الميراث..إصابة «ميكانيكي» في مشاجرة بين طرفين في شبين القناطر

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أصيب ميكانيكي في مشاجرة مع شقيقين بقرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر بسبب خلافات الميراث، وتمكنت الأجهزة الأمنية والأهالي من السيطرة على المشاجرة، وتم نقل المصاب للمستشفى وضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام.

تلقى مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر يفيد وصول «ا م» ميكانيكي بهيئة النقل العام 40 سنة مصاب بقطع في اصابع اليدين وجروح قطعية بمشطي القدمين وجرح قطعي بعضلة اليد اليمني من الخلف وجرح قطعي بالرأس

تم اخطار مدير أمن القليوبية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة في قرية طحانوب بين المجني عليه وشقيقين هما «ع ع» و«ا ع» بسبب مشكلات في الميراث بين الطرفين تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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