كنت بدافع عن نفسي.. تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها ليلة عيد الأضحى بطوخ 45 يوما

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ تجديد حبس «ر س» 25 سنة ربة منزل المتهمة بقتل زوجها باستخدام سلاح أبيض«سكين» بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ بعد خلافات على مصروف المنزل 45 يوما على ذمة القضية

أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام المحكمة واكدت أنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها خلال مشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مطْبقًا على عنقها فأرادت تخويفه بالسكين لرد إعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته

مشيره إلى أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها ولم تدرى انه سينتهى بها المطاف بالقتل.

أوضحت انها لم تقصد قتله وإنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربى فلم أدر بنفسى إلا وأنا أغرس السكين في صدره ولم أتوقع أنى طعنته وتسببت في وفاته فيما كشف تقرير طبى للمتهمة عن وجود سحجات بعنقها من اثار محاولة المجنى عليه خنقها بيدية

وناظرت النيابة العامة جثة المجنى عليه وقامت بمعاينة مسرح الجريمة بالشقة محل الواقعة بقرية طنط الجزيرة محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثة إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وكشفت المعاينة وجود بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر باب الحمام وبعض آثار للدماء

وتوصلت التحريات حول الواقعة إلى طعن المتهمة لزوجها المجنى عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجنى عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم حاولت المتهمة ووالدة المجنى عليه إسعافَه ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية وتحفظت النيابة العامة على السكين المستخدم بالواقعة

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت اجهزة الامن لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر س» 25 سنة ربة منزل وزوجها «م ا» 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى المتوفى عليها أولا فأمسكت الزوجة سكين المطبخ وطعنته في صدره فسقط على الفور جثة هامدة