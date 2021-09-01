تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مالك «عقار فيصل» المحترق، 45 يومًا على ذمة الاتهامات المنسوبة إليه بـ«تعريض حياة المواطنين للخطر»، و«بناء عقار دون ترخيص».

ويُذكر أن الجهات المختصة، أزالت العقار بعد اشتعال النيران به وإطفائها بعد نحو 8 أيام.

وفي 2 فبراير الماضي، اشتعلت النيران في العقار المكون من 13 طابقًا ويضم عشرات الشقق، إثر ماس كهربائي مصدره مخزن أحذية يمتلكه مالك العقار والكائن بالطابق الأرضي، ما عرض حياة قاطني العقار للخطر، وتبينّ من تحقيقات النيابة العامة أن العقار بُنى دون ترخيص.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم اعترف بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني- في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.