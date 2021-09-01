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بحضور "القحطاني" و"العفالق".. إطلاق مسمّى "دوري يلو" على دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم

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بحضور "القحطاني" و"العفالق".. إطلاق مسمّى "دوري يلو" على دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم بحضور "القحطاني" و"العفالق".. إطلاق مسمّى "دوري يلو" على دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم
الجماهير على موعد مع حزمة كبيرة من المفاجآت هذا الموسم

بحضور

تم الكشف، اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض، عن المسمى الجديد لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تم إطلاق مسمّى "دوري يلو" على دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة 3 مواسم، وذلك بعد توقيع FDL عقدًا مع شركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو"، ترعى بموجبه "يلو" دوري الدرجة الأولى السعودي بدءًا من الموسم الحالي الذي سينطلق الاثنين المقبل 6 سبتمبر.

وقام بتوقيع عقد الرعاية كلٍ من المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال العبيدي، والرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) ناصر القحطاني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بشير القحطاني.

وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين لمنح تجربة ثريّة ومختلفة لمحبي دوري الدرجة الأولى، والمساهمة في رفع مستوى التنافس بين الأندية وزيادة مداخيلها، مما يواكب مستوى التطور الذي تشهده الرياضة السعودية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال العبيدي على أن هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على دعم القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة القيادة الرياضية في تهيئة القطاع الرياضي ليصبح جاذبًا وملائمًا للقطاع الخاص للاستثمار فيه.

في المقابل، تحدّث رئيس شركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو" ناصر القحطاني بهذه المناسبة: "نسعد اليوم في شركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو" بوصولنا إلى مرحلة جديدة في استراتيجيتنا المستدامة في تفعيل رسالة المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والتي أظهرنا من خلالها التزامنا بتنفيذ ورعاية كل المبادرات والأنشطة التي تحقق النفع والفائدة لشريحة واسعة من المجتمع، وكان للجانب الرياضي حضور مميز في هذه الاستراتيجية.

وتابع: واليوم مع إعلان رعاية "يلو" لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، نتطلع إلى أن تكون نقلة نوعية في تاريخ المسابقة من خلال الأهداف التي نرجو تحقيقها بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، حيث نسعى إلى رفع القيمة السوقية للدوري عبر العديد من الخطوات التي تضمن زيادة الجذب الجماهيري للمسابقة سواءً عبر الحضور في المدرجات، أو مساحة التغطية الإعلامية والتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، ولتحقيق هذه الغاية تم بالتعاون مع الإخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين الاتفاق على توجيه عدد من مبادرات الدعم والحوافز للأندية المشاركة من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة وتطبيق أفضل معايير الحوكمة التي تضمن الاستدامة في عمل هذه الأندية بدرجة عالية من الجودة وتحقيق المستهدفات، وتم اعتماد مقاييس أداء تحدد مدى مطابقة النتائج على الأرض للأهداف الموضوعة من أجل ضمان الوصول إلى المستويات التي نسعى لتحقيقها".

ووعد القحطاني الجماهير بالعديد من المفاجآت السارة الموجهة لهم خلال مباريات الدوري والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وقد جرت مراسم التوقيع في العاصمة الرياض بحضور عدد من رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى وعدد من الإعلاميين.

بحضور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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