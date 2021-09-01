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اكتشاف "حقنة ثورية" ستنقذ آلاف المصابين بالنوبات القلبية

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اكتشاف "حقنة ثورية" ستنقذ آلاف المصابين بالنوبات القلبية اكتشاف "حقنة ثورية" ستنقذ آلاف المصابين بالنوبات القلبية
من "إنكليسيران" الذي يسهم في إزالة الكوليسترول من الدم

اكتشاف

بدأت هيئة الصحة في بريطانيا في توزيع حقنة "ثورية" في المراكز الطبية، من المتوقع أن تسهم في إنقاذ حياة مئات الآلاف ممكن يعانون من مشاكل في القلب.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية: تعتبر حقنة دواء "إنكليسيران"، الأولى من نوعها، وهو الدواء "الرائد" في تعزيز قدرة الكبد على إزالة الكوليسترول الضار من الدم.

ويتم توزيع الحقنة "الثورية" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتوقع أن تمنع 30 ألف حالة وفاة في بريطانيا بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وستستهدف تقنية تداخل الحمض النووي الريبي أولا 300 ألف شخص يعتبرون أكثر عرضة لخطر الوفاة من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وتقدر هيئة الصحة في بريطانيا أنه بإمكان "إنكليسيران" أن يمنع 55 ألف شخص من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما ينقذ حياة 30 ألف شخص خلال العقد المقبل.

وإذا نجحت التجارب الجارية؛ يمكن للمعهد الوطني للرعاية والتميز الموافقة لملايين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والذين لم يتعرضوا بعد لأمراض القلب والأوعية الدموية، للحصول على "الحقنة الثورية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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