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يستضيف المنتخب الوطنى الأول نظيره منتخب أنجولا مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بالمرحلة قبل الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والمقرر إقامتها على ملعب الدفاع الجوع عند التاسعة مساء.

ويعانى المنتخب الوطنى من عدة غيابات قد تؤثر على أداء الفريق، والمتمثلة في غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني نجم آرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، واستبعاد اكرم توفيق وعمر جابر للإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمود حمدي «الونش» – أحمد حجازي – باهر المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي – محمد مجدي «أفشة» – أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: محمد شريف.