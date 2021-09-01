بعد تصريحاته عن حجابها .. حلا شيحة توجه رسالة لـ محمود سعد

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وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة شكر للإعلامي محمود سعد، بعد الحديث عن الصداقة القوية التي جمعتهما أكثر من 20 سنة بداية من قرار ارتدائها الحجاب.

وكتبت حلا شيحة، في منشور لها عبر خاصية «الأستوري»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «محمود سعد من أجمل الناس اللى تقابلوهم في الحياة».

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي محمود سعد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، عن تفاصيل علاقته بالفنانة حلا شيحة، موضحا أنه كان شاهدا على تذبذبها في بعض مراحل حياتها.

وقال محمود سعد في الفيديو إنه جلس مع حلا في فترة رغبتها على ارتداء الحجاب أكثر من 6 ساعات، وحكت له أنها ترى أحلاما وكوابيس بشأن الحجاب، ما جعله يرى أن الفكرة نابعة من داخلها، موضحا: كل إنسان يمر بمرحلة من التناقض في شخصيته، وأنا مريت بمثل هذه التجارب على مستوى حياتي العملية.

كما أوضح أن علاقته بـ «حلا» لم تتوقف على الإطلاق حتى بعد سفرها إلى كندا، إذ كانا على تواصل دائم حتى عادت حلا إلى مصر في السنوات الأخيرة الماضية، مضيفا أن كل إنسان يمر بمرحلة من التناقض في شخصيته، وأنه مر بمثل هذه التجارب على مستوى حياته العملية.

وأضاف: «حلا أخلاقها كويسة جدا، وأحلامها محدودة جدا، أنا أعرفها من أكتر من 20 سنة، عمرى ماشوفتها بتذم في حد، هي دايما شايفة كل الناس طيبة وبريئة، ما تتجوز حلا شيخة وتتبسط إيه المشكلة، والله الست دي كويسة وعلى المكشوف».

كانت «حلا» قد ردت على الجدل المثار عليها في الفترة الأخيرة بسبب صورها، إذ أكّدت أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير «إنستجرام» فقط، ولا على «فيسبوك»، موجهة الشكر إلى إدارة الأخير على إغلاق كل الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها.