أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس : كارتيرون المسئول الأول والأخير عن كرة القدم فى النادي

Print
رئيس الزمالك: كارتيرون المسئول الأول والأخير عن كرة القدم فى النادي رئيس : كارتيرون المسئول الأول والأخير عن كرة القدم فى النادي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن الإدارة تمنح كل الصلاحيات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فيما يتعلق بالاستعداد للموسم الجديد من كل الاتجاهات وتحديد الاحتياجات الفنية للفريق.

وقال لبيب: «المسئول الأول والأخير عن فريق كرة القدم بالنادي هو كارتيرون، ودورنا مناقشته وفق مصلحة الفريق».

وأشاد لبيب بالدور الذي يقوم به حسين السيد المشرف العام على الكرة وفاروق جعفر المستشار الفني في تنفيذ احتياجات المدرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري