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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الإدارة تمنح كل الصلاحيات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فيما يتعلق بالاستعداد للموسم الجديد من كل الاتجاهات وتحديد الاحتياجات الفنية للفريق.

وقال لبيب: «المسئول الأول والأخير عن فريق كرة القدم بالنادي هو كارتيرون، ودورنا مناقشته وفق مصلحة الفريق».

وأشاد لبيب بالدور الذي يقوم به حسين السيد المشرف العام على الكرة وفاروق جعفر المستشار الفني في تنفيذ احتياجات المدرب.