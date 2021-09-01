تجربة أودي A4.. المنافس الأقرب في فئة السيدان الفاخر (صور)

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أودي A4 هي سيارة خاصة جدا في سوقنا المحلية، فهي تعتبر السيارة الألمانية الوحيدة في فئة السيارات الفاخرة المدمجة، المقدمة في بلدنا، مرسيدس C-Class الجديدة لم تصل بعد، وBMW خارج الخدمة، لذلك فسيارة أودي تغرد منفردة بين المنافسين الألمان، ولها في السوق المحلى منافسة واحدة إيطالية وهي ألفا روميو چوليا التي تأتى بعدد من الفئات أعلاها نسخة فيلوتشي التي تبلغ قوة محركها ٢٨٠ حصان، وهي تعتبر سيارة خاصة وعميلها يظل عميل خاص إلى حد ما، لذلك أودي A4 هي الأقرب في الحصول على حصة المبيعات الخاصة بالفئة الثالث من BMW بطبيعة الحال، وكذلك جزء من عملاء مرسيدس C-Class الذين لا يريدون الانتظار.

التصميم المحدث

أودي A4 الجديدة حصلت على تصميم خارجى محدث، حيث تشارك السيارات الأحدث في العلامة تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، من الداخل السيارة تبدو تقليدية إلى حد كبير مقارنة بالموديلات الأخرى، لأن A4 الجديدة لم تحصل بعد على التصميم الجديد للمقصورة، والذى يضم الشاشة المدمجة مع التابلوه.

معايير فولكس ڤاجن

هناك أيضا عنصر أخر يبدو غريب إلى حد كبير، وهو الإحساس بمستوى الفخامة في السيارة، لا أعلم إذا كانت المعايير في سيارات مجموعة فولكس ڤاجن متوسطة التجهيز مثل موديلات سكودا وسيات وفولكس ڤاجن نفسها قد ارتفعت فعلا، لتنافس مستوى التجهيز الفاخر الذي تقدمه أودي، أم أن السبب هو عدم حصول A4 بعد على المقصورة الجديدة، ولكن النتيجة أن عنصر الإبهار الذي تتوقعه في السيارات الفاخرة محدودا بنسبة كبيرة عند جلوسك داخل السيارة، ومن الخارج فالسيارة تبدو جادة والسبب في ذلك التصميم الرياضى الفريد والمدهش الذي تتميز به A5، جعل الـ A4 أيضا تبدو سيارة جادة جدا من الخارج، وتبتعد -من حيث التصميم- عن كونها صالون رياضى.

عناصر مبهرة وذكية

ولكن هناك بتأكيد عدة عناصر مبهرة، وذكية جدا في هذه السيارة، أهمها المصابيح الأمامية Matrix LED، والتي تأتى بتكنولوجيا نشيطة جدا في الاستجابة عند ضبط الشعاع العالى على النمط الأوتوماتيكى، ما يجعلها الأفضل إضاءة في الفئة مقارنة بكل من فئة BMW الثالثة وكذلك الجيل السابق من C-Class وأيضا ألفا روميو چوليا.

تقنيات الاضاءة الذكية لا تتوقف فقط عند المصابيح الأمامية، ولكن أيضا من داخل المقصورة، حيث يمكن تغيير ألوان إضاءة الصالون حسب رغبتك أو حسب نمط القيادة، لكل نمط لون مميز، والعنصر الأكثر ذكاء هو أن المقصورة تضيء بشكل جزئى عند فتح أي باب للمقعد الخاص بنفس الباب.

محرك A4

أودي A4 الجديدة تحمل محرك تربو ٢٠٠٠ سى سى بقوة ١٩٠ حصان بداية من معدل دوران ٤٢٠٠ دورة محرك في الدقيقة، وعزمه ٣٢٠ نيوتن متر ويمكن الحصول على العزم بالكامل بداية من ١٤٥٠ دورة محرك في الدقيقة، ما يجعل السيارة نشطة باستمرار، من خلال ناقل الحركة S-Tronic ذو السبعة سرعات تتسارع A4 من الثبات إلى ١٠٠ كم/س خلال ٧.١ ثانية.

القيادة والأداء

قبل أن نتحدث عن القيادة والأداء، يجب الإشارة لوضعية الجلوس الرائعة التي توفرها مقاعد A4، فهي تدعم ظهر السائق بشكل ممتاز، من ناحية أخرى فإنها تضعك في مركز القيادة بشكل يشجعك على القيادة الديناميكية، كما نعرف فإن سيارات أودي مبنية على مبدأ الدفع الأمامى للعجلات، وهي السيارة الوحيدة في فئة السيارات المدمجة الفاخرة التي تستخدم نظام دفع أمامى، ولكن من خلال توزيع الوزن الذكى، والوزن الخفيف عموما فإن استجابة السيارة قد تتفوق على بعض المنافسين عند القيادة الرياضية، الاستجابة رائعة في المنعطفات، أودي A4 سوف تعطيك ثقة كامل عند القيادة الديناميكية، وكذلك فإن السيارة تتعامل مع السرعات العالية بهدوء تام، فلن تشعر بأى انزعاج من ناحية صوت الهواء أو الاهتزازات حتى ٢٠٠ كم/س.

أخيرا

كان هذا ملخص تجربتى لأودي A4 الجديدة، التي تعتبر الآن الاختيار الأول في هذه الفئة، فالمنافسة الأقرب لها المتوفرة حاليا هي ألفا روميو چوليا، وكما كتبت تتطلب الأخيرة نوعية خاصة من العملاء، ولكن إذا كنت تبحث عن سيارة مدمجة فاخرة التجهيز، عملية وسريعة ومريحة فإن أودي A4 سوف تكون اختيارك الاول حتى يتم تقديم C-Class الجديدة، ونتعرف على مواصفاتها وأسعارها.

أودي A4

أودي A4

أودي A4