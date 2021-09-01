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طلبات طلائع الجيش تؤجل حسم صفقة مهند لاشين إلى

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طلبات طلائع الجيش تؤجل حسم صفقة مهند لاشين إلى الزمالك طلبات طلائع الجيش تؤجل حسم صفقة مهند لاشين إلى

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تمسك مسؤولو طلائع الجيش بالحصول على 15 مليون جنيه، للاستغناء عن مهند لاشين لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى العسكرى، لفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، التعاقد مع مهند لاشين، بعدما أبدى إعجابه بمستواه، لتدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل وهو ما جعل إدارة الزمالك تدخل في مفاوضات مع إدارة الطلائع لضم اللاعب.

لكن الصفقة مهددة بالفشل نظرا لرؤية إدارة الزمالك أن طلبات إدراة الطلائع مبالغ فيها ويسعون لتخفيض المبلغ وضم اللاعب بسبب رغبة المدير الفنى.

المصرى اليوم

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