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رسميًا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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رسميًا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات بالقاهرة رسميًا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

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انطلقت اليوم الأربعاء منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها حتى يوم 5 سبتمبر الجاري بمضمار القاهرة الدولي تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ويشارك في البطولة 46 دولة.

وأعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة- ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- تفاصيل منافسات اليوم والتي تقام على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من 11 إلى 2:30 ظهراً، بينما تبدأ الفترة المسائية من 5 عصراً إلى 9 مساءاً.

وأشار عزام إلى أن الفترة الصباحية لمنافسات اليوم ستشهد إقامة تصفيات سباقي المطاردة الفوقية للرجال والسيدات وتصفيات الاسكراتش 5 كم سيدات، بينما ستشهد منافسات الفترة المسائية تصفيات سباقي الاسبرنت لفرق السيدات والرجال، وذلك قبل حفل الافتتاح الذي ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وأضاف عزام أن المنافسات ستتواصل وتستكمل بعد حفل الافتتاح حيث يقام نهائي سباق الاسكراتش 7.5 كم سيدات، يليه اقامة منافسات الدور الاول لسباقي الاسبرنت لفرق الرجال والسيدات، ثم تسليم جوائز الفائزين في نهائي الاسكراتش 7.5 كم سيدات، وبعده يقام الدور الاول لسباق المطاردة الفرقية للرجال، ويختتم اليوم الأول بنهائي سباقي المطاردة الفرقية للسيدات والرجال وتسليم جوائز الفائزين بالسباقين.

المصرى اليوم

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