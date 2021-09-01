وزير الأوقاف : جيل الأئمة الجاري إعداده سيكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة

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صرح الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بالعمل الدءوب الجاد على تكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين يكون قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف .

وأكد وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم ،الأربعاء، أن الوزارة بالفعل قد خطت خطوات جيدة ومتقدمة في تكوين جيل جديد من الأئمة نعمل على أن يكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة ، بحيث يستطيع أن يبني نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا و متفردًا في الفكر الديني المعاصر.

وأوضح وزير الأوقاف أن ملامح هذه المدرسة قد أخذت تتشكل وبقوة ، ويمكن أن نؤكد أننا وضعنا أساسها المتين ، وقريبًا بإذن الله تعالى ستجني الأمة كلها الثمار اليانعة لهذه المدرسة الفكرية المتفردة ، وستكون الواعظات المتميزات المفكرات أحد أهم دعائم وركائز هذه المدرسة العصرية.

وأضاف الوزير : وقد فرغنا من إعداد المجموعة الأولى من المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والعالم المفكر وسنعلن عن ذلك قريبًا .