الإنتاج الحربي ينهي شائعات انتقال أحمد كشري للأهلي

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أغلق مسؤولو نادي الإنتاج الحربي الشائعات التي ترددت في الأيام الأخيرة، حول انتقال المدير الفني للفريق، أحمد عبدالمنعم «كشري» للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رفقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن تمديد عقد أحمد كشري على رأس الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي لمدة موسم جديد، ليقود الفريق في دوري الدرجة الثانية، ويكون مسؤولاً عن حلم إعادته إلى الدوري الممتاز من جديد.

وقال رئيس الإنتاج الحربي: لدينا ثقة كبيرة في إمكانيات أحمد كشرى، وقدرته على إعادة الانتاج الحربى للدورى الممتاز، ناقشنا معه كل متطلباته للموسم الجديد وسنعمل على تحقيقها.

وهبط فريق الإنتاج الحربي إلى دوري المظاليم رغم الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو الفريق وأحمد كشري لمحاولة البقاء بين الكبار، في المباريات الأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وتولى أحمد كشري تدريب فريق الإنتاج الحربي في شهر مارس الماضي، خلفاً لحمادة صدقي، حيث قاده في 19 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلها.

ويملك أحمد كشري تجربة مميزة في الموسم الماضي مع فريق أسوان حين نجح في الإبقاء عليه بين الكبار، قبل أن يهبط الفريق هذا الموسم رفقة الإنتاج الحربي ووادي دجلة.