«ده يرضيكوا؟».. أيمن بهجت قمر يستغيث برئيس الرقابة ونقيب الموسيقين من حسن شاكوش

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استغاث الشاعر الكبير والسينارست، أيمن بهجت قمر، برئيس الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبدالجليل ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر مما فعله المؤدي حسن شاكوش في حفلة عمله من شتائم للفنان رضا البحراوي في احدي حفلاته خلال الساعات الماضية وهو ما آثار استهجان الجميع مما فعله شاكوش.

وكتب «بهجت» عبر صفحته الشخصية جزءًأ من كلام حسن شاكوش على المسرح وفي حفلة عامة موجهًا كلامه لرضا: «يا خرابه يا ابن ال......في حفله عامه، !!!!!دكتور خالد عبدالجليل ا. هاني شاكر، ياريت تشوفوا الفيديو ده وانا متأكد ان ده مايرضيكوش، بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدي».