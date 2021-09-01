أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ده يرضيكوا؟».. أيمن بهجت قمر يستغيث برئيس الرقابة ونقيب الموسيقين من حسن شاكوش

Print
«ده يرضيكوا؟».. أيمن بهجت قمر يستغيث برئيس الرقابة ونقيب الموسيقين من حسن شاكوش «ده يرضيكوا؟».. أيمن بهجت قمر يستغيث برئيس الرقابة ونقيب الموسيقين من حسن شاكوش

لاقتراحات اماكن الخروج

استغاث الشاعر الكبير والسينارست، أيمن بهجت قمر، برئيس الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبدالجليل ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر مما فعله المؤدي حسن شاكوش في حفلة عمله من شتائم للفنان رضا البحراوي في احدي حفلاته خلال الساعات الماضية وهو ما آثار استهجان الجميع مما فعله شاكوش.

وكتب «بهجت» عبر صفحته الشخصية جزءًأ من كلام حسن شاكوش على المسرح وفي حفلة عامة موجهًا كلامه لرضا: «يا خرابه يا ابن ال......في حفله عامه، !!!!!دكتور خالد عبدالجليل ا. هاني شاكر، ياريت تشوفوا الفيديو ده وانا متأكد ان ده مايرضيكوش، بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)