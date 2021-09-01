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أسفر مهرجان تقليدي سنوي يقام ولاية أوتاراخند الهندية ويتضمن معركة يلقي خلالها المشاركون الحجارة عن إصابة 77 شخصاً خلال 7 دقائق، وذلك على الرغم من أن عدد المشاركين كان أقل هذا العام بسبب الأزمة الصحية.

مهرجان باجوال ميلا الدموي للرمي بالحجارة

وفقًا لموقع «mc-doualiya.» ذكرت صحيفة «إنديا توداي» في 23 أغسطس 2021 أن المئات يشاركون كل عام في المهرجان الذي يتضمن معركة وحشية يتم خلالها رمي الحجارة وغالباً ما تؤدي إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

مهرجان باجوال ميلا الدموي للرمي بالحجارة

وبحسب التقاليد فإن أربع عشائر تلتقي في «أوتاراخند» وتلقي بالحجارة على خصومها. وفي هذا العام، استمرت المعركة سبع دقائق فقط، وكان من المفترض أن تكون «منخفضة المستوى» بسبب قلة عدد المشاركين النسبية، لكن الدقائق السبع كانت كافية حتى ينتهي الأمر بإصابة 77 من أصل 300 مشارك بإصابات خطيرة.

مهرجان باجوال ميلا الدموي للرمي بالحجارة

وكانت السلطات الهندية قد حاولت في عام 2013 إدراج تعديلات على الحفل باستبدال الحجارة بالرصاص المطاطي والفاكهة، لكن لم يقبل أحد هذا التغيير لأن التضحية بالدم هي النقطة المركزية في لاحتفال.

مهرجان باجوال ميلا الدموي للرمي بالحجارة

ووفقاً للأسطورة، فإن المدينة التي تستضيف هذا المهرجان كل عام قد اجتاحتها الشياطين، وبسبب عدم تمكنها من صد التهديد بأنفسها، تلجأ العشائر المحلية الأربعة إلى الإلهة «باراهي» للمساعدة، والتي وافقت على ذلك بشرط أن يتم تقديم ذبيحة بشرية لها كل عام.

مهرجان باجوال ميلا الدموي للرمي بالحجارة

في إحدى السنوات، عندما حان وقت تضحية إحدى العشائر بآخر صغارها تكريماً لباراهي، توسلت جدة الصبي إلى الإلهة لتجنيبه ذلك المصير. استمعت الإلهة إلى صلاتها وعرضت على العشائر بديلاً: في كل عام، يلقي أعضاء العشائر الأربعة الحجارة الكبيرة على بعضهم البعض وهكذا يحل الدم الذي يراق بهذه الطريقة محل الذبيحة البشرية.