أمانة جدة: 13717 من مخالفات المباني خلال الربع الثاني من العام الحالي

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ضمن جهودها الهادفة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري

أسفرت حملة أمانة جدة، ممثلةً في البلديات الفرعية، في متابعة مخالفات المباني، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، عن رصد 13717 مخالفة في الأحياء الواقعة بنطاق 19 بلدية فرعية.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وقالت الأمانة: الحملة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال تلك الفترة تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ومتابعة كل المخالفات.

وأضافت: نتائج الحملة أسفرت عن رصد 3784 مخالفة بنطاق بلديات الشمال، و 2889 من المخالفات بنطاق الوسط، و 4924 مخالفة في نطاق بلديات الشرق فيما بلغت المخالفات في نطاق بلديات الجنوب 2120 مخالفة.

وأردفت: المخالفات التي جرى رصدها خلال الفترة تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي لمخلفات المباني وتنفيذ أعمال البناء بلا رخص، إلى جانب مخالفات تجاوز المساحات المحددة نظاماً، بالإضافة لعدد من المخالفات المتنوعة والتي تتعلق بالتشوه البصري.