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طبيب في دعوي حجر ضد والده: إتجوز 9 مرات في 7 سنين وضربني انا واخويا لما إعترضنا

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طبيب في دعوي حجر ضد والده: إتجوز 9 مرات في 7 سنين وضربني انا واخويا لما إعترضنا طبيب في دعوي حجر ضد والده: إتجوز 9 مرات في 7 سنين وضربني انا واخويا لما إعترضنا

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«أبويا مضيع فلوسه على الجواز، ولو حد فينا قاله حاجة ممكن يضربنا ومابيهموش سننا» كلمات قالها طبيب في دعوي أقامها وشقيقيه يطالبون فيها بالحجر على والده – 68 سنة- بسبب سلوكه الذي أصبح خارج عن «الإداراك والوعي».

قال المدعي أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالقاهرة أنه تزوج وشقيقاه بعد إنتهائهم من دراستهم الجامعية، وكانت والدتهم لازالت على قيد الحياة, فهي التي كانت تحمل مسئولية حياتهم بكل تفاصيلها, وكان والدنا مشغول دائما بتجارته وصفقاته, فكانت تقوم بالدورين الأب والأم حتي تزوجنا وإستقر كل منا في حياته الجديدة.

وبعد وفاة والدتنا منذ حوالي 7 سنوات إنقلب حال والدي رأساً على عقب، 6 أشهر فقط بعد الوفاة وفوجئنا بوالدنا يخبرنا بنبأ زواجه «الأول», غعترضت أنا وشقيقي الأوسط في البدية ورفضنا تصرفه, ولكن شقيقنا الأصغر حاول إحتوائنا وقال أنه «أبسط حقوقه» ولا يجرؤ أحد ان يمنعه.

وأضاف الإبن في دعواه قبل إنتهاء السنة كان ولدي قد طلق زوجته ليفاجئنا بزواج جديد بعد شهرين فقط من الطلاق. وإستمرت زيجات والدي تزيد عام بعد الأخر حتي وصلت 9 زيجات في السبع سنوات التي مرت على وفاة والدتنا، وأخرها عندما وقفنا في وجهه وشقيقاي تعدي على وعلي شقيق الأضغر بالضرب بعصا قائلا: «لو فاكريني مش هقدر أربيكو تبقوا غلطانين».

ويضيف: لم نجد سوي اللجوء للمحكمة للحجرعليه لمنعه مما يفعله، خاصة وأنه في كل زيجة يخسر أموالا طائلة من ومؤخر وتكاليف أخرى للزواج, تضيع كلها في النهاية بعد هذه الزيجات التي دام أطولها 5 أشهر فقط.

المصرى اليوم

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