«المحامين» يعلن موافقة النقيب على طلبات فرعية شمال الدقهلية

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمحمد الصياد، نقيب محامين شمال الدقهلية، وأحمد منصور، عضو مجلس الفرعية، واستمع النقيب خلال اللقاء لمطالب الجمعية العمومية لمحامين شمال الدقهلية الفرعية.

وقال أحمد منصور، عضو مجلس الفرعية، مقرر لجنة العلاج، في تصريحات صحفية، إنه خلال لقائهم مع النقيب العام، طرح بحضور النقيب الفرعي احتياجات نقابة المحامين بشمال الدقهلية، واستلم النقيب الفرعي مصاريف فرش غرف المحامين، بمحاكم شمال الدقهلية، والتي سيتم امداد الغرف بها عقب الانتهاء منها في القريب العاجل.

وأضاف «منصور»، أن النقيب العام وافق مبدئيا على صرف 5 أجهزة تكييف، تمهيدا لمعاينة اللجنة الفنية المختصة، على جميع الغرف وتقييم تكيفاتها، وعمل تقرير فني بذلك، مشيرا إلى أنه تم تثبيت دنيا بهاء الدين حسن، زوجه المرحوم شوكت شلباية، المحامي بالشئون القانونية.

وفي سياق منفصل أوضح أنه تم الاستعداد لافتتاح معهد المحاماة بشمال الدقهلية يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر المقبل، بنادي محامين طلخا، بحضور عدد من اعضاء مجلس النقابة العامة.