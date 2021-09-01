في ختام معرضها للكتاب.. أحمد الكاس في ضيافة مكتبة الإسكندرية

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أقيم في نهاية فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب لقاء مع الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني لفريق أبوقير للأسمدة. وأدار اللقاء الصحفية أميرة فتحي.

تحدث أحمد الكاس عن بداياته، قائلا :«أنا أعشق كرة القدم وهذا جعلني أضحي بأشياء كثيرة، والفضل يعود إلى أبي في عشقي للعبة حيث كنت ألعب منذ صغري في النادي الأوليمبي».

وأضاف :«عرض على الكثير من المناصب في السلك الإداري ولكني أعشق المستطيل الأخضر لذلك فضلت أن أتجه إلى التدريب»، لافتًا إلى أنه يتمنى الوصول إلى الدوري الممتاز مع فريق أبوقير للأسمدة لأنه فريق يمتلك المقومات التي تجعله يلعب بين الكبار وخير دليل على ذلك هو الوصول إلى الدور 8 في بطولة كأس مصر ولقاء النادي الأهلي.

وتطرق الكاس إلى الحديث عن تجربته مع النادي الأوليمبي لافتًا إلى أنه لم يوفق في التدريب مع الفريق ولكنه يعشق النادي لأنه صاحب الفضل عليه وهو ناد كبير وله تاريخ كبير في الكثير من الألعاب خاصة الأوليمبية فكرم جابر هو إبن النادي الأوليمبي.

وأكد الكاس أنه يشجع نادي الزمالك ولعب له خلال مسيرته الكروية ولكنه ليس متعصبا، مبينًا أهمية أن ينتمي كل شخص لناديه ولكن دون تعصب أو تطاول على المنافس، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الانتماء والتعصب والتطاول.

وشدد على أهمية أن ينبذ الجميع التعصب فمنتخب مصر قوامه الأساسي لاعبي الأهلي والزمالك ومن غير المنطقي أن تكون فئة قليلة متعصبة سببًا في حروب كلامية بين الفريقين.

وتحدث الكابتن أحمد الكاس عن انتخابات الأندية، مؤكدًا ضرورة أن ينتخب أعضاء النادي الأشخاص القادرين على العطاء ويكون لديهم قدرات إدارية وليس وفقا للعلاقات الشخصية.

وقال الكاس إن محمد صلاح أحدث طفرة في كرة القدم، داعيًا كل الشباب إلى اتخاذه قدوة ونموذج للنجاح فهو لم يتأخر على خدمة بلده وقريته واتمنى أن يتخذه كل نادي قدوة.

وأشار إلى أن اتجاه الشباب إلى مجال كرة القدم هو المقابل المادي الكبير الحالي الذي يحصل عليه لاعب الكرة بالاضافة إلى الشهرة.

وقال إن محمد صلاح أصبح واحدًا من أهم لاعبي العالم بعد مشوار طويل من الجهد والتعب سواء في مصر أو حينما إتجه إلى الاحتراف الخارجي.

