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حمدي النقاز يصل القاهرة اليوم للتوقيع مع نادى

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حمدي النقاز يصل القاهرة اليوم للتوقيع مع نادى الزمالك حمدي النقاز يصل القاهرة اليوم للتوقيع مع نادى

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يصل مساء اليوم الأربعاء 1-9-2021 التونسى حمدى النقاز، ظهير أيمن فريق الترجى التونسي، إلى القاهرة للتعاقد مع نادى ، للانضمام للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصلت لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع التونسي الدولى، للتنازل عن مستحقاته القديمة، وعن الغرامة التي أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم، بعد فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد.

وسيحصل النقاز على راتبه السنوى فقط، والذى سيكون أقل من راتبه مع القلعة البيضاء في الفترة الأولى.

وأشار حسين لبيب رئيس لجنة ادارة الزمالك، أن المدير الفنى الفرنسي، باتريس كارتيرون، متمسك باستمرار التونسى حمزة المثلوثى، فيما سيخرج أحمد عيد للإعارة مع استمرار حازم إمام بالقلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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