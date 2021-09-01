المصري: الراتب يمنعنا من ضم جنش.. وهذه تفاصيل أزمة باسم مرسي

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كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن موقف ناديه من التعاقد مع محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق هاشم، في تصريحات إذاعية: «جنش، يتقاضى في الزمالك 8 ملايين جنيه سنويًا، وفي حال انتقاله للمصري سيطلب مبلغ أكبر من الممكن أن يصل إلى 10 ملايين جنيه، لذلك من الصعب التعاقد معه».

وعن التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم مصر المقاصة، قال: «اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي المصري، تمهيدًا لانضمامه للفريق في الصيف الجاري، ولكننا فوجئنا بأنه طلب إعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي سيراميكا كليوباترا».

وواصل: «نسعى لتدعيم الفريق بصفقات قوية في مراكز قاب الدفاع ورأس الحربة وصانع الألعاب والظهيرين».