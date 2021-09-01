معركة ساخنة داخل مانشستر يونايتد بين رونالدو وكافانى بسبب الرقم «7»

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تلوح بوادر أزمة داخل نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى بعد انتقال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للفريق مؤخرا، حيث تكمن الأزمة التي ستتضح بشدة خلال الفترة المقبلة بعد عودة رونالدو من معسكر منتخب البرتغال الذي يخوض حاليا غمار تصفيات المونديال حيث بدأت وسائل الإعلام الانجليزية تتسال عن مصير الرقم 7 الذي يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم الجديد في الحصول عليه مع مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، لارتباطه تاريخيًا باللاعب، إضافة إلى قيمته كعلامة تجارية مميزة له، إلا أن الأمر بات متوقفًا على موافقة الأوروجوياني أدينسون كافاني الذي يحمل الرقم حاليًا، والحصول على استثناء من الاتحاد الإنجليزي.

وظهر رونالدو للمرة الأولى بالرقم 7 مع يونايتد في 2003، ورافقه في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأصبح جزءًا من علامته التجارية CR7، لكن لوائح الدوري تمنع تغيير أرقام قمصان اللاعبين بعد بداية الموسم، إضافة إلى أن الرقم 50 هو آخر رقم ممكن أن يرتديه أي لاعب، ما يعني أن رونالدو لن يستطيع حتى اللعب بالرقم 77.

وأوضحت «ذا تيليجراف» الإنجليزية أن الرقم 7 يعد مهمًا لرونالدو، إذ كان ضمن مفاوضات انتقاله إلى يونايتد، حيث يعد أحد مكونات علامته التجارية المميزة التي يضعها على طائفة واسعة من المنتجات.

وأضافت أن النادي يفكر في منح كافاني الرقم 21 الذي كان يملكه دانييل جيمس المنتقل أمس إلى ليدز، وهو رقمه ذاته في المنتخب الأوروجوياني، أو على الأقل أن يرحل إلى برشلونة الذي يتردد أنه يرغب في ضمه.

من جهتها، أوضحت «ديلي ميل» الإنجليزية أمس أن الاتحاد الإنجليزي سبق أن منح التوجولي إيمانويل إديبايور استثناء لتغيير رقم قميصه في موسم 2012ـ2013 من 25 إلى 10، وهو يمكن أن يحدث في حالة رونالدو حاليًا.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي كشف أمس أن قيمة صفقة انتقال رونالدو إلى يونايتد بلغت 15مليون يورو، تدفع خلال خمسة أعوام، مع متغيرات تصل إلى 8 ملايين.