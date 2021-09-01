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تفاصيل أول عرض جماهيري عام لفيلم «عاش يا كابتن» بالإسكندرية الجمعة

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تفاصيل أول عرض جماهيري عام لفيلم «عاش يا كابتن» بالإسكندرية الجمعة تفاصيل أول عرض جماهيري عام لفيلم «عاش يا كابتن» بالإسكندرية الجمعة

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يعرض فيلم «عاش يا كابتن» للمخرجة مي زايد بسينما أمير في عرض واحد عام للجمهور بالإسكندرية، الجمعة ٣ سبتمبر، في حفل العاشرة صباحا، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات السينمائية.

يسبق العرض ماراثون للجري ٥ كيلو لدعم الفيلم وأبطاله، حيث يبدأ في السابعة والنصف صباحا من مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيه أبطال رفع الأثقال المشاركين بالفيلم وفريق العمل ليتجهوا بعد الماراثون لعرض الفيلم.

من جانبها أعربت مخرجة ومنتجة الفيلم مي زايد عن سعادتها بتفاعل المجتمع والجهات المعنية مع الفيلم وقضيته، وعرضه بالإسكندرية للجمهور العام يجعله يصل لشرائح مختلفة من الجمهور، متمنية من كل الرياضيين المشاركة في الماراثون حضور الفيلم الذي يحمل رسالة مهمة وهي رفع الوعي بالرياضات النسائية وما يمكن للبطلات من تحقيقه.

وأضافت «مي» أن الفيلم ساهم في تحقيق حلم كابتن رمضان برعاية مكان التدريب وترميمه وتأهيله.


كما تم توافر مساعدة الأبطال والبطلات ودعمهم فنيا ليلتحقوا بأولمبياد باريس ٢٠٢٤، ومن المقرر افتتاح الصالة بعد ترميمها شهر أكتوبر المقبل.

فيلم «عاش يا كابتن» يتتبع على مدار 4 سنوات رحلة «زبيبة» الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في والعالم العربي وأفريقيا.

تذهب «زبيبة» للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

«عاش يا كابتن» من كتابة وإخراج مي زاید، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وهو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك وقد عرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك «أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة» بينما حصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا «أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم» وحصل على 3 جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وتأهل للتقديم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في ٢٠٢٠.

المصرى اليوم

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