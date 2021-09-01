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ويزو بطلة فيلم «خرجوا ولم يعودوا» (صور )

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ويزو بطلة فيلم «خرجوا ولم يعودوا» (صور ) ويزو بطلة فيلم «خرجوا ولم يعودوا» (صور )

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بدأت الفنانة دينا ويزو تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد«خرجوا ولم يعودوا» عن قصة لصفاء هاشم سيناريو وحوار وائل يوسف ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم مصطفى ابوسريع، حسنى شتا ،خالد عليش، رنا سماحة، وصولا أيمن كشك، ضياء الميرغنى وعدد من الوجوه الجديدة ،الفيلم كوميدي فكرته مختلفة يتولي إخراجه حسن السيد.


يذكر أن «ويزو» انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم تماسيح النيل للمخرج سامح عبدالعزيز وبطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين ولمى كتكت.
تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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