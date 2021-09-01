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«ببدلة رقص في عز البرد»..تصريحات قديمة لـ فيفي عبده تضعها على صدارة التريند ()

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«ببدلة رقص في عز البرد»..تصريحات قديمة لـ فيفي عبده تضعها على صدارة التريند (فيديو) «ببدلة رقص في عز البرد»..تصريحات قديمة لـ فيفي عبده تضعها على صدارة التريند ()

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تتصدر الفنانة فيفي عبده، من حين إلى آخر، «تريند»، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحاتها أو رقصها على الأغاني، التي تظهر خلال مقاطع تنشرها دائماً لمتابعيها عبرحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

هذه المرة، تصدر اسم فيفي «تريند» السوشيال ميديا وموقع «جوجل» بسبب تصريحات قديمة، من إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة، سجلتها في بداية مشوارها الفني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من لقاء تلفزيوني سابق لها مع الإعلامية هالة سرحان، أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور، ولاقى تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تحدثت «فيفي»، خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجهها كراقصة في عملها، بعدما سألتها هالة سرحان، حول أن الجمهور دائماً ما يقول إن المال يأتي بسهولة للراقصات، لتجيب عليها الفنانة أن هذا عارٍ من الصحة، مؤكّدةً أن مهنة الرقص مملوءة بالصعاب، قائلة: «لا ليست بسهولة… نحن نشقى جداً للحصول على المال.. ربنا يبتلي أي أحد يلوم علينا».

واستكملت «فيفي» في تصريحها المثير للجدل، حول الصعاب التي تواجهها، أثناء رقصها أمام الجمهور، أن الاكسسوارات المزينة لبدلة الرقص، التي تتكون من الزجاج لتظهر على شكل ألماظ مرصع للبدل، دائماً ما كان يسقط، ويتسبب لها في جروح تؤلمها، مشيرة: «بدلة الرقص بيقع منها الألماظ ويدخل في رجلي.. ربنا ما يوري حد الشقاء اللي بنشوفه«.

واختتمت حديثها، أنها كانت ترقص ببدلة رقص في عز برد الشتاء، متحملة البرودة القارصة، في حين أن الجمهور يجلس أمامها لا يستطيع حتى التصفيق لها بسبب البرد.

المصرى اليوم

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