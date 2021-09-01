مسؤولو التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ27

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ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات كالمسح الشامل لبرامج احتياجات سوق العمل

‬عقدت لجنة مسؤولي التعليم والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع والعشرين اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي)، وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة أبرزها: مشروع المسح الشامل للبرامج الحالية القائمة في مجالات احتياجات سوق العمل التقنية والمهنية، والمسابقة الخليجية الافتراضية، ومخرجات فريق إعداد تصور آفاق العمل المشترك والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالات منظومة المؤهلات والمعايير والأختبارات المهنية، وتناولت اللجنة تجـارب الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الحاضنات).

كما تطرقت اللجنة إلى التعاون الدولي بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وناقشت نتائج وتوصيات ملتقى التعليم والتدريب الفني والمهني ومتطلبات سوق العمل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19، إضافة إلى موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال عام 2022.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة هي المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى دول مجلس التعاون، و تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزراء التربية التعليم ووزراء العمل في دول المجلس.