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أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت أمس 3654 جولة رقابية مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 22 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3654 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، مما أسفر عن إغلاق 22 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 28 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وثمّنت دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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