قالوا عن نجيب محفوظ: «الرجل الساعة» و«سيد الواقعية التفصيلية»

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إرثًا عظيمًا، خلفه لنا الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مازالت الأجيال تتحاكى به حتى الآن، فيمكنك أن تستنشق معه عبر كلماته، عبق القاهرة القديمة وجمال لياليها، وشخصيات أهلها وحكاويهم، أيضًا سترى مع «نجيب» فلسفة خاصة انفرد بها، جعلت تاريخه الأدبي «محفوظ» حتى الآن، وقد تحدث عن مكانته الأدبية وسماته الأسلوبية، العديد من الشخصيات الأدبية الهامة العربية والعالمية، فمنهم من رأى أنه ينافس أهم كتاب الغرب مثل تولستوي وتشارلز دينكز، ومنهم من وصفه بـ«سيد الواقعية»، وفيما يلي نرصد أبرز أقوال المشاهير التي تحدثوا فيها عن «صاحب نوبل»، التي حلت ذكرى وفاته منذ يومين:

جاي باريني: نجيب محفوظ سيد الواقعية التفصيلية

قال عنه الشاعر والروائي الأمريكي، جاي باريني، في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق، إنه «ثوريًا بطريقته الخاصة»، مضيفًا أنه يمتلك خيالًا خصبًا، ظهر جليًا في ثلاثيته الشهيرة، مكنه من أن يكون «سيد الواقعية التفصيلية» في حكاياته عن القاهرة والشخصيات المصرية، مؤكدًا أنه عكسها بأسلوب شيق وجذاب تستطيع معه تخيل شكل البلد وطريقة تفكير أهلها، مما يمكنه من منافسة تولستوي وتشارلز ديكنز، وبلزاك، حسبما ذكر.

وأبدى «باريني» إعجابه بحس «نجيب» الفكاهي، في «أصداء السيرة الذاتية» التي تحدث فيها عن نفسه وذكرياته، مستشهدًا بموقف «محفوظ» عندما قامت الثورة عندما كان في الإبتدائية، وتوقفت الدراسة، وتمنى وقتها أن تستمر الثورة إلى الأبد.

طه حسين: «بين القصرين» من أروع ما قرأت

مقال بعنوان «(بين القصرين) قصة رائعة لنجيب محفوظ»، كتبه عميد الأدب العربي، طه حسين، الذي طالما عرف عنه عدم المجاملة في أي نقد، حتى وإن كان الكاتب أقرب أصدقائه، فهو «الناقد الجاد وصاحب الذوق المعقد»، كما وصف نفسه، وحمل ذلك المقال ثناءًا واضحًا على أسلوب نجيب محفوظ، الذي حاقظ على عنصر التشويق حتى النهاية، حسبما وصف.

وأوضح في المقال أنها ثان رواية قرأها لصاحب جائزة نوبل، بعد «زقاق المدق»، ووصف «بين القصرين»، أن محفوظ امتاز في أسلوبه فيها بـ«اتقان وروعة وعمق ودقة، حتى أصبح تأثيرها مثل السحر على القاريء، وقد انفرد بذلك عن أي كاتب غيره، وهذه الرواية من أروع ما قرأت»، حسبما أشار في المقال، الذي تحدث عنه لاحقًا الكاتب مصطفى محرم.

يوسف القعيد: تجلياته تصل للشعر أحيانًا

بينما وصفه الأديب والروائي يوسف القعيد، خلال مداخلة في برنامج «صباح الخير يا مصر»، بكونه كان يقدس قيمة الوقت، ويعرف جيدًا كيف ينظمه، حتى كتب عنه الكاتب محمد عفيفي مقال بعنوان «الرجل الساعة»، حسبما أشار.

وأضاف «القعيد»، أن أقرب الاعمال إلى قلبه هي ملحمة «الحرافيش»، فقد كان جميلًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظهرت تجليات نجيب محفوظ جليًا بها، حتى أنها وصلت لمستوى الشعر أحيانًا في طريقة الحوار.

جمال الغيطاني: أول من ابتدع ظهور المقاهي الثقافية

قال الأديب والكاتب الصحفي الراحل، جمال الغيطاني، خلال آخر لقاء له في صالون الأوبرا، قبل وفاته، إن «أمير الرواية العربية»، أول من ابتدع فكرة المقهى الثقافي في مصر، إذ كانت المقاهي معروف عنها أنها للتسلية، مؤكدًا أن العلاقة التي كانت تربطهما مثل الابن وأبيه، فهو تعرف على «نجيب» في الرابعة عشر من عمره.

وأضاف «الغيطاني»، أن نجيب محفوظ كان يمتلك خفة ظل، وقدرة على ترتيب «قافية»، لم يستطع أحد منافسته فيها، فكان قادرًا دائمًا على الارتجال، حسبما أكد.