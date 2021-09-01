«المحامين»: فرعية السويس تدعو لجمعية عمومية طارئة السبت المقبل

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أعلنت نقابة المحامين، عن دعوة مجلس نقابة محامين السويس الفرعية، إلى جمعية عمومية طارئة، ظهر السبت المقبل، الموافق 4 سبتمبر الجاري، وذلك بغرفة النقابة الرئيسية بمجمع محاكم السويس.

وأوضحت النقابة الفرعية في بيان لها، أن الجمعية ستنظر في أمرين للتشاور حولهما واتخاذ ما يلزم من قرارات جماعية.

وأكدت النقابة في بيانها، أن الأمر الأول متعلق بغلق الممرات بين المبنى الإداري، وقاعات الجلسات دون سبب، وخاصة أنه يتم فتح الممرات للجميع عدا أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، أما الأمر الثاني فهو بخصوص تنفيذ الأحكام الجنائية، والمدنية، والتي لم يتم تنفيذها بالرغم من مرور زمن طويل على إصدار الحكم النهائي فيها.