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قتلوا خالهم في حلوان .. تجديد حبس 3 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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قتلوا خالهم في حلوان .. تجديد حبس 3 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات قتلوا خالهم في حلوان .. تجديد حبس 3 أشقاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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جدد قاضى المعارضات، بمحكمة جنح حلوان، حبس 3 أشقاء 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل خالهم بمنطقة عزبة زين بمدينة حلوان بسبب الخلاف على الميراث.
البداية كانت تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام، باستقبال «عيد. س» 51 سنة، وبه عدة إصابات وتبين أن المصاب وصل المستشفى متوفيا.
وأفادت التحريات بوقوع مشاجرة بين المجنى عليه وأبناء شقيقته، وقام أحدهم بالتعدى على خاله بقطعة حديدية على رأسه، بسبب خلافات على الميراث أودت بحياته في الحال.
وتبين من المعاينة نشوب مشاجرة بين الضحية وأبناء شقيقته بسبب خلافات على الميراث، وأنهم قاموا بالتعدى عليه باستخدام ماسورة حديد أعلى رأسه. تم القبض على طرفي المشاجرة وتبين أن المتهمين الثلاثة وراء قتله.

المصرى اليوم

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