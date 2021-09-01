تلاميذ إسرائيل يعودون لمدارسهم مع إلزامهم بوضع الكمامات الواقية من كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التلاميذ في إسرائيل إلى مدارسهم، اليوم الأربعاء، مع إلزامهم بوضع الكمامات وإجراء اختبارات الكشف عن كورونا بهدف كبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويشعر المسؤولون في قطاع الرعاية الصحية بالقلق من أن بدء عام دراسي جديد بحضور معظم الطلاب سيفاقم الموجة الحالية قبل موسم العطلات اليهودية هذا الشهر، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض إغلاق عام آخر.

وسمح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ببدء العام الدراسي الجديد بعد تكثيف منح اللقاحات التنشيطية وفرض الفحوص الإلزامية على الطلاب وعلى المدرسين الذين لم يحصلوا على اللقاح، لكن حكومة بينيت أعلنت الإجراءات الجديدة قبل أيام فقط من استئناف الدراسة، مما أثار انتقادات أولياء الأمور الذين يقولون إنهم لم يحصلوا سوى على القليل من الوقت للاستعداد.

ويجب على التلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وهو الحد الأدنى لسن الحصول على اللقاح، تقديم إخطار من أحد الوالدين للمدرسين يؤكد أنهم أجروا اختبارا سريعا في المنزل وكانت نتيجته سلبية.