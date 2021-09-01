وزارة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي

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يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة.. خلال منصة للحوار والنقاش

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي المنعقد في فندق إنتركونتننتال برلين - ألمانيا في الفترة من 1 - 3 سبتمبر.

ويسعى المنتدى، الذي يستضيف أكثر من 170 متحدثاً ومشاركاً من 80 دولة، إلى توفير منصة للحوار والنقاش حول مستقبل صناعة الضيافة.

وتأتي مشاركة وزارة السياحة في المنتدى للتعريف بالتطور والنمو الذي تشهده صناعة السياحة في المملكة، وإطلاع المستثمرين على المشاريع التطويرية والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد.

ومن المقرر أن يشارك وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي في جلسة حوار فردية بعنوان "دعم التنمية المستدامة"، وستركز محاور الجلسة على جهود المملكة العربية السعودية نحو إيجاد سوق سياحي مستدام يجمع بين المشاريع التنموية والتطويرية المتزنة وبين الحفاظ على بيئة المملكة ومواردها الطبيعية.

وقال وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار: الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين المحليين والأجانب كثيرة ومتنوعة، وبمجرد استثمارها يصبح المستثمر شريكاً مباشراً في تنمية وتطوير قطاع السياحة الدولية الناشئ، وباعتبارها أكبر منطقة جذب سياحي غير مستغلة في العالم والحاضنة لأضخم المشاريع السياحية، فإن المملكة العربية السعودية تقدم فرصاً استثمارية هائلة.

وأضاف: المنتدى سيكون فرصة للتواصل مع رواد الصناعة وتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة أثناء الجائحة، ومنها استراتيجية جاهزية الوجهات السياحية وتطويرها، ضمن استعداداتها للعودة إلى استقبال السياح الأجانب مرة أخرى.



وسيمثل المملكة العربية السعودية في الجناح الخاص بها في المنتدى الدولي للاستثمار الفندقي 2021 كلّ من وزارة السياحة ووزارة الاستثمار والمشاريع السعودية الكبرى تحت مظلة "استثمر في السعودية"، الراعي الحكومي للمنتدى.

ويتيح جناح "استثمر في السعودية" للمستثمرين والمهتمين من رواد المنتدى فرصة الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بحضور ممثلي الجهات المشاركة طوال أيام المنتدى.